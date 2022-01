Filha de Olavo de Carvalho organizou protesto contra ex-ministro da Educação Weintraub em Atibaia

A filha do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, preparava um protesto contra o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub em Atibaia na última quinta-feira, 20, frustrado pelo adiamento de visita do ex-ministro, que é diretor no Banco Mundial, ao local. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha. O protesto também foi adiado.

Weintraub é especulado como pré-candidato ao governo de São Paulo e fazia giro por cidades do interior paulista nesta semana. No entanto, a assessoria dele informou que um compromisso como diretor do banco impediu sua passagem por Atibaia. Com isso, a filha de Olavo, Heloisa de Carvalho, opositora do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), se disse frustrada à coluna.

A filha de Olavo pontuou que Weintraub faz parte da chamada “ala olavista" dos apoiadores de Bolsonaro e pretendia levar um cartaz escrito: "Imprecionante. Weintraub, ex-ministro da Eduçãoção analfabeto. Olavette fujão!!!" a um evento do qual o ex-ministro participaria.

Embora não se saiba que partido abrigaria Weintraub em eventual disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, especula-se que ele deverá ser candidato e que terá dentre os adversários o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que tem amplo apoio de Bolsonaro.

