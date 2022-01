Cabo Daciolo se filia ao PDT de Ciro Gomes nesta sexta-feira

Durante ato de lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes nesta-sexta, 21, Cabo Daciolo se filiará ao PDT. A informação foi confirmada pelo presidente do PDT em São Paulo, Antonio Neto. Ainda não sabe para qual cargo o ex-bombeiro militar deve disputar.



No final do ano passado, o ex-deputado federal comunicou em vídeo sua decisão de desistir da corrida ao Planalto para apoiar o pedetista, contra quem disputou as eleições presidenciais em 2018. Na ocasião, Daciolo afirmou que a renúncia à disputa para apoiar Ciro é um mandado do “Criador”.

“Candidato à presidência da República, Ciro Gomes, irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que que eu estou fazendo isso, eu sei que o Criador tá mandando eu falar isso para você”, declarou.

Por meio das redes sociais, Ciro Gomes agradeceu o político e repostou parte do vídeo. "Obrigado, Cabo Daciolo, pelas palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem. Que Deus ilumine nossos passos", escreveu o presidenciável.

Pouco tempo depois, os dois tiveram encontro, que foi registrado para as redes sociais. "Eu amo o Ciro Gomes", disse o ex-bombeiro em postagem.

Daciolo disputou a última corrida presidencial pelo Patriota e obteve pouco mais de 1 milhão de votos. Antes disso, foi membro do Psol – legenda do qual foi expulso após propor uma emenda constitucional para alterar o parágrafo primeiro da Constituição de "todo poder emana do povo" para "todo poder emana de Deus". O ex-deputado é recém filiado ao Brasil 35 (ex-PMB).

