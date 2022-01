Justiça condena veterinária a pagar R$ 50 mil por fraudar sistema e tomar 3 doses de vacina

No dia 30 de julho, Jussara compartilhou nas redes sociais que procurou o sistema de vacinação de Guarulhos para tomar a vacina de dose única Janssen, três meses depois de ter completado a imunização de duas doses com a Coronavac

Depois de fraudar o sistema de vacinação contra Covid-19 tomando uma terceira dose de vacina, a veterinária Jussara Barreira Sonner foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$50 mil de indenização ao município. Em agosto do ano passado, de acordo com a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, ela foi obrigada a apresentar o comprovante de imunização em até 48 horas.

No dia 30 de julho, Jussara compartilhou nas redes sociais que procurou o sistema de vacinação de Guarulhos para tomar a vacina de dose única Janssen, três meses depois de ter completado a imunização de duas doses com a Coronavac.

Após a publicação viralizar, a mulher alegou não acreditar em vacinas, mas que agora se sentia "mais segura para viajar para onde eu quiser". Para conseguir fraudar o sistema, a veterinária afirma ter procurado um bairro “meio que de favela” em Guarulhos, onde não havia internet nem computadores para checagem de dados.

“Sei que nenhuma vacina é totalmente segura pois não houve tempo para a realização dos testes. Mas como no início do ano tomei a Coronavac e estava bastante incomodada com isso, esperei o tempo necessário e hoje consegui tomar a da Janssen”, escreveu a veterinária nas suas redes sociais.

Ela ainda explicou que conseguiu uma terceira dose por ter ido em uma Unidade Básica de Saúde que estava sem computadores para verificar se o nome dela estava na lista de vacinação. O ocorrido começou a repercutir nas redes depois do perfil “Instagram Brasil Fede Covid” denunciar a veterinária, que privou suas contas em seguida.

Na época, o prefeito do município, Gustavo Henric Costa, mais conhecido como Guti (PSD), classificou o ato como um "comportamento inaceitável, criminoso e de má-fé com a sociedade, pois tira a vez de alguém se vacinar".

"A Prefeitura dispõe de muitos esforços para conseguir vacinar com a quantidade de doses que recebe, como é seu dever. Nós contamos com a boa-fé das pessoas, principalmente em uma pandemia", afirmou Guti em suas redes sociais. Ele ainda frisou que a atitude da mulher coloca a própria vida dela em risco, "pois não há como saber se a dose excessiva é segura".

