Em vídeo, ex-presidente da Fiec Beto Studart declara apoio a Bolsonaro

Em vídeo que circula na internet, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022 após desenganar as chances de um nome da terceira via.

"Agora nós vamos engrossar o couro, não vou mais falar disso. Sou Bolsonaro agora doente, não quero conversa. Eu disse a você que a minha posição seria baseada em pesquisa; a pesquisa não surgiu pra terceira via, não deu chance. Eu sou Bolsonaro até o gogó, agora vamos ganhar essa porra", afirma no registro de 40 segundos.

Em vídeo que circula na internet, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) Beto Studart declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para 2022. "Sou Bolsonaro agora doente, não quero conversa." pic.twitter.com/ANbnNlCl9d

January 17, 2022

Procurada, a assessoria do empresário afirmou que o vídeo foi enviado a um amigo "em uma conversa informal, sem nenhum tom formal de apoio". Questionado se a divulgação provocou incomodo, o porta-voz de Beto Studart afirmou que o advogado ficou surpreso com a rápida repercussão. Segundo ele, o vídeo foi enviado na manhã dessa segunda-feira, 17.

A assessoria afirma que o empresário "esperava que surgisse um nome de terceira via que angariasse apoios aos preceitos liberais na economia". "Esse nome não se viabilizou e nesse sentido o Dr. Beto vai votar em Bolsonaro pelo que defende em termos de visão liberal na economia", defendeu.

"Vamos botar a nossa cara, vamos fazer o nosso discurso", afirma o empresário assumidamente antipetista finalizando o vídeo. Studart adiantou, via assessoria, que manifestações políticas não são "a principal preocupação nesse momento", afastando, assim, uma eventual candidatura.

"A BSPAR [empresa com atuação no segmento da construção civil] vive um grande momento nos negócios, ele [Beto Studart] tem grandes projetos em andamento, e vê a política hoje como um cidadão preocupado com o seu pais, nada além disso".

Questionada sobre o nome de terceira via do qual Studart era entusiasta, a assessoria informou que o empresário "não trabalha na perspectiva de nomes, e, sim, na defesa dos preceitos que regem uma economia de mercado".

