PGR pede abertura de inquérito contra o senador Jorge Kajuru por ofensas a Gilmar Mendes

Supostas ofensas realizadas pelo senador Jorge Kajuru (Pode), em 2020, ao ministro Gilmar Mendes, fez a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para abertura de inquérito para apurar o caso. De acordo com o documento, as críticas aconteceram em uma entrevista dada ao programa "Pingos do Is", da Jovem Pan News.

Na ocasião, o parlamentar disse que o ministro soltou Alexandre Baldy, ex-secretário dos Transportes Metropolitano de São Paulo, por dinheiro. “Gilmar Mendes a vida inteira vende sentença. Essa é a verdade. Só não fala isso no Brasil quem não quer. Desculpe, mas eu fui o primeiro senador a falar isso publicamente quando ele chamou de ‘gangster’, de marginal, o procurador da Lava Jato”, afirmou.

No documento em que pede a abertura da investigação, a Procuradoria já recomenda medidas iniciais para investigação, como a preservação da entrevista e a coleta de depoimentos dos envolvidos.

Como ministro Luís Roberto Barroso, que foi sorteado como relator do inquérito, está de recesso pelo Judiciário, o tema passou para a vice-presidente do STF, Rosa Weber, que pode decidir ou deixar o caso parado até o retorno de Barroso. A entrevista de Kajuru chegou à PGR ainda em agosto de 2020, após apresentação do ministro Gilmar Mendes.

