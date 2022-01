Lula diz "todos terão que aceitar o resultado das eleições"

Declarações do ex-presidente foram publicadas nesta sábado na sua conta do Twitter, em reação a recentes falas do presidente Bolsonaro

Neste sábado, 15, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reação a recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou em uma rede social, que a população brasileira rejeita o “autoritarismo” e o “desastroso desgoverno atual” e que “todos terão que aceitar o resultado das eleições”.

“O próximo presidente do Brasil terá que enfrentar o desafio de reconstruir o país, recuperar o crescimento econômico e a inclusão social, dialogando e trabalhando com a sociedade”, pontou Lula na publicação.

O chefe do Executivo voltou a falar em fraude nas eleições de 2018, nesta sexta-feira, 14, e disse que deveria ter sido eleito ainda no 1º turno. Porém, mais uma vez, Bolsonaro não apresentou provas de que o pleito foi corrompido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com covid, Sérgio Moro diz que começou a sentir sintomas leves e exalta vacinação

Juiz usa reforma na lei de improbidade e extingue ação contra ex-Interpol

'Ministro da saúde não é despachante de decisão de Anvisa', diz Queiroga



“Estávamos à beira do socialismo, mergulhados em corrupção, o país não tinha norte. Quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do Psol, também conseguisse, sem partido, num partido muito pequeno, sem marqueteiro, sem televisão, ganhássemos as eleições. Era para ter ganhado no 1º turno se fossem eleições limpas no 1º [turno]”, afirma.

Também nesta semana Jair Bolsonaro retomou os ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, ele disse que ambos são “defensores” de Lula e os acusou de cassar liberdades democráticas.

Tags