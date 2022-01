Luizianne critica Sarto por tarifa do lixo: "Joga para o povo uma responsabilidade que sempre foi da prefeitura"

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), usou as redes sociais para disparar críticas à gestão de José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza após a aprovação da tarifa do lixo a ser cobrada na capital. Adversária do pedetista nas eleições municipais de 2020, a parlamentar afirmou que o gestor ao "alcançar o poder", em plena pandemia, concede ao povo "novas tarifas para pagar".

"Foram tantas promessas de melhorias na vida do povo. Agora que alcançaram o poder, em plena pandemia, quando o/a trabalhador/a mais precisa de ajuda, recebe em troca novas tarifas para pagar. A prefeitura, quando autoriza a cobrança da 'Taxa de Lixo", está jogando para o povo uma responsabilidade que sempre foi sua", disse a deputada.



Aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza e com previsão de implementação para até o 2º semestre, a tarifa de lixo de Fortaleza voltou ao debate local após informação de que deverá ser cobrada diretamente na conta de água dos fortalezenses. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) afirmou que não existe hoje “nenhuma previsão” por parte da empresa para realizar a cobrança planejada pela Prefeitura de Fortaleza.

Ex-candidata ao Executivo municipal, a petista acumulou rixas com Sarto durante a campanha eleitoral de 2020. No pleito, ela não poupou críticas ao postulante pedetista, bem como ao então prefeito Roberto Cláudio e aos líderes do grupo governista no Estado, os irmãos Ciro e Cid Gomes.

Quando candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne disse que recebeu ligação de Sarto propondo um “pacto de não agressão” entre os dois durante a campanha daquele ano. Apesar da proposta, a petista foi alvo em programas eleitorais do hoje prefeito no 1º turno. Ela chegou a ser tachada, na campanha de Sarto, como "a pior prefeita do Brasil". A peça foi retirada do ar após decisão liminar da Justiça, que entendeu haver uma distorção de pesquisa feita em apenas 8 capitais, e não em todas as cidades do País.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Sarto afirmou que nunca fez críticas pessoais à petista, mas à gestão executada pela ex-prefeita. Ele negou que tenha quebrado algum pacto de não agressão com a deputada federal.

Atualmente, a parlamentar faz parte de ala mais radical do PT que, apesar da aliança PT-PDT no Ceará, resiste à indicação de alguns nomes para disputar a cabeça de chapa pelo bloco na disputa à sucessão do governador Camilo Santana (PT). Entre os nomes, está o de RC, ex-prefeito de Fortaleza. Junto ao deputado federal José Airton, ela é uma das entusiastas de uma possível candidatura própria do PT ao governo estadual.

Confira a publicação de Luizianne Lins nas redes sociais:

