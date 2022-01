Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) contrai covid-19 pela segunda vez

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou em suas redes sociais que testou positivo e contraiu covid-19 pela segunda vez. Leite fora contaminado no ano passado e se recuperou. "Já estou isolado e assim permanecerei nos próximos dias, seguindo todas as recomendações médicas", relatou. Ele informou não ter sintomas e que seguirá trabalhando virtualmente. "Em virtude de ter testado positivo, a terceira dose da vacina, que eu tomaria essa semana, fica postergada em 4 semanas, conforme a orientação técnica", completou. Eduardo Leite já estava isolado, após seu namorado, Thalis Bolzan, com quem esteve até ontem, ter testado positivo para a covid-19.

