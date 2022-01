Roberto Cláudio elogia presidente da Anvisa e comandante do Exército por ações por vacina

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), elogiou o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, por ter rebatido questionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a vacinação infantil. Após liberação de imunizantes para crianças acima de 5 anos, o mandatário questionou: “Qual o interesse da Anvisa por trás disso aí?”, e Barra Torres cobrou retratação.

Para Roberto Claudio, os posicionamentos, tanto de Barra Torres, como do comandante do Exército Brasileiro, Paulo Sérgio, que recentemente proibiu fake News entre membros da Força e determinou a vacinação contra a Covid-19, “são as melhores expressões das Forças Armadas”.

“Os recentes posicionamentos do general Paulo Sérgio, comandante do Exército Brasileiro e do almirante e médico, Barra Torres, Presidente da Anvisa, são as melhores expressões das nossas Forças Armadas”, escreveu no Twitter.

Segundo o ex-gestor de Fortaleza e um dos nomes cotados para concorrer pelo PFT ao governo estadual, a ações dos dois militares são “comprometidas com o Brasil, verdadeiramente patriotas, protetoras dos interesses nacionais, responsáveis nas palavras e nos atos e imbuídas na tarefa de defender a nação brasileira!”.

Comprometidas com o Brasil, verdadeiramente patriotas, protetoras dos interesses nacionais, responsáveis nas palavras e nos atos e imbuídas na tarefa de defender a nação brasileira! — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) January 9, 2022





