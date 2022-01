Presidente dispensa explicação pública do Exército

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o Comando do Exército não impôs a vacinação obrigatória aos militares para retorno das atividades presenciais e dispensou explicações públicas. Para o presidente, o Exército fez apenas uma recomendação.

Na véspera, a Força Terrestre chegou a discutir os termos de um esclarecimento sobre uma diretriz editada com regras para retorno ao regime presencial. Houve pressão política do Planalto e do Ministério da Defesa, mas a nota não chegou a ser publicada.

"Foi diretriz não do Exército, mas da Defesa, que dava dúvidas. Não houve exigência nenhuma. Se o Exército quiser esclarecer, tudo bem, mas está resolvido. É uma questão de interpretação", disse Bolsonaro. Nos bastidores da caserna, oficiais da cúpula verde-oliva trabalharam para contornar o episódio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

