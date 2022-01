"Gesto importante", diz presidente do PT Ceará após indicação de petista para secretariado de Sarto

O presidente do PT Ceará, Antonio Filho, o Conin, disse ser “positivo” o movimento feito pelo PDT de indicar o ex-prefeito de Quixadá e ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores Ilário Marques, para assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

O dirigente petista afirmou que o convite é um “gesto importante” da administração Sarto. “Um gesto de quem quer construir e proporcionar uma manutenção dessa aliança (PDT-PT) em âmbito estadual”, disse. Conin destacou que Ilario não é filiado ao partido em Fortaleza e que, com isso, o aceno gera repercussão estadual.

Conin destacou ainda que Ilário é “um quadro com muita experiência administrativa e que vai somar, mas que não milita na Capital. Então considero um gesto muito positivo e importante nessa relação”.

Sobre o fato de um petista passar a compor a gestão de Fortaleza ao mesmo tempo em que o partido, no âmbito municipal, segue como oposição, o petista disse não ver desrespeitos à posição do PT Fortaleza na indicação do novo secretário e reforçou que a cúpula na Capital “segue com autonomia” para definir suas posições.

“Nós respeitamos a posição do PT Fortaleza, mas o gesto do prefeito Sarto é muito positivo. Considerando, inclusive, o papel do Ilário no enfrentamento dessa crise social que se desenha com aumento da pobreza e de outras questões por conta da pandemia”, pontuou.

No ano passado, Ilário Marques ocupava cargo executivo na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), no governo Camilo Santana (PT).

O movimento trata-se, portanto, de um aceno aos petistas para mantê-los próximos para a disputa estadual que se desenha em 2022, na qual o PDT é cotado para ter a cabeça da chapa, enquanto os partidos da base aliada disputariam a indicação do nome para vice-governador.



Dentre os possíveis pré-candidatos do PDT já postos estão a atual vice-governadora Izolda Cela; o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; o deputado federal Mauro Filho; e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

Alas petistas, como as mais próximas da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, têm demonstrado resistência a uma eventual indicação de Roberto Cláudio para concorrer à sucessão do governador Camilo. Já lideranças do PDT, como o senador Cid Gomes, rejeitam a possibilidade de veto a qualquer que seja a indicação da sigla.



