Zé de Abreu convoca greve de 24 horas no Twitter após ataque de Bolsonaro

O ator Zé de Abreu convocou uma greve geral no Twitter a partir da meia-noite desta quinta-feira, 6. O objeto, segundo o artista, é “uma demonstração de força que só os realmente esquerdistas conseguirão”. Ele pediu que quem se posiciona contra o presidente ficasse 24 horas sem publicar nada na rede social.

“Conclamo todos os anti bolsonaros que fiquemos 24 horas sem postar nada nem dar RT no Twitter. Será uma demonstração de força que só os realmente esquerdistas conseguirão. A partir de meia-noite de hoje ninguém posta nem dá RT em nada até amanhã. Greve no Twitter. Se não, parto", escreveu.

Conclamo todos os anti bolsonaros que fiquemos 24 horas sem postar nada nem dar RT no twitter. Será uma demonstração de força que só os realmente esquerdistas conseguirão. A partir de meia noite de hoje ninguém posta nem dá RT em nada até amanhã. Greve no @Twitter. Se não, parto.

Abreu acusa o Twitter por promover postagens com informações falsas. Ele reclama que foi "admoestado" por representantes da rede social, na última quarta-feira, por uma publicação em que relembrava uma declaração de Bolsonaro sobre a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015.

Horas após receber alta hospitalar nesta quarta, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva ao lado do seu médico Antônio Luiz Macedo, em que afirmou que trabalhou durante as férias. Sem nenhuma ação concreta aprovada no período, o presidente citou a mudança na Lei Rouanet e criticou a cantora Ivete Sangalo e José de Abreu.

A Secretaria de Cultura anunciou que avalia reduzir em 50% o teto do benefício, o que revoltou diversos artistas.

