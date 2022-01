Tasso lembra vacina de criança quando governador, após anúncio de imunização infantil para Covid

Senador faz recordação no momento em que o governo federal anuncia o início da vacinação infantil contra a Covid-19. Ele afirma ainda que sempre foi a favor da vacinação e que é um retrocesso isso está sendo discutido agora no País.

O senador tucano e ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), relembrou nesta quinta-feira, 6, em postagem em rede social, campanha de vacinação contra a paralisia infantil no Ceará na década de 1980, durante o período em que governou o Estado.

Tasso diz que, na época, implementou amplo projeto voltado à área da saúde, com o Programa Agentes Comunitários de Saúde, que reduziu índices de mortalidade infantil no Ceará e que a atitude chegou a ser premiada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Em entrevista para as Páginas Azuis do O POVO, publicada nesta semana, o tucano afirmou sempre ter sido a favor da vacinação contra a Covid -19 no Brasil e destacou sua participação na CPI da Pandemia, instrumento vital para acelerar a vacinação no País. “Eu participei de um grupo e fui dos que lutou para que fosse criado, que foi a CPI da Pandemia. E se não fosse aquela CPI e aquela pressão, talvez nós tivéssemos demorado mais uns quatro ou cinco meses para começar a vacinação, já que o governo não acreditava na vacina”, disse.

O senador ressaltou a importância do trabalho realizado na CPI e que “Aquela teoria perversa da imunidade de rebanho” foi uma das coisas mais monstruosas que já viu na vida.

Vinte dias depois do aval da Anvisa, o governo federal anunciou nesta quarta-feira, 5, a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos, que está prevista para ser iniciada na terceira semana de janeiro. O governo efetuou a compra de 20 milhões de doses da Pfizer, única aprovada para uso na faixa etária até agora no Brasil.

Pelo menos 39 países já autorizaram ou já iniciaram a imunização contra o coronavírus em crianças menores de 12 anos. A maioria deles irá fazer uso da fabricante Pfizer para a faixa de 5 a 11 anos.

