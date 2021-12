Na Câmara, bancada conservadora se reúne em orações e atos contra passaporte da vacina

O pedido de audiência foi realizado pela vereadora Priscila Costa (PSC), aliada do presidente Jair Bolsonaro no Legislativo

Parlamentares conservadores se reuniram, na tarde desta terça-feira, 7, em audiência pública na Câmara Municial de Fortaleza para questionar a adoção do passaporte de vacinação na capital cearense. A reunião entre políticos, advogados, empresários e grupos da sociedade civil acabou por se consolidar em um encontro entre parlamentares da bancada conservadora e religiosa do Ceará.

O pedido de audiência foi realizado pela vereadora Priscila Costa (PSC), aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Legislativo. "Porque nós estamos sendo submetidos a uma medida que só segrega pessoas? Meu cliente chega, ele tem uma dose e não entra? É responsabilidade do restaurante ou do bar saber como vai a saúde do meu cliente? Não seria do poder público?", avalia a parlamentar.



No início, parlamentares da bancada religiosa da Câmara iniciaram os debates com uma oração coletiva. Na mesa, além de Priscila, participaram os vereadores Inspetor Alberto, Márcio Martins e Sargento Reginauro (todos do Pros), além de Ronaldo Martins (Rep).

Na ocasião, vereador Inspetor Alberto manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e defendeu o uso de medicamentos sem eficiência contra a Covid-19. "Em conversando com o presidente da República lá no gabinete dele, 250 pessoas tiveram covid. Dessas 250, nenhuma foi internada. Elas foram tratados com clorina e azitromicina", disparou.



Além dos vereadores, também estiveram presentes para pronunciamento o senador Eduardo Girão (Podemos), o professor de Direto da Universidade Federal do Ceará (UFC) Glauco Barreira, o presidente da Fecomercio, Luiz Gastão, e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto.

