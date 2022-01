Imagem de Lula com Janja no Ceará foi fotografia política mais comentada em 2021, diz Quaest

A imagem em que o ex-presidente Lula (PT) aparece ao lado de sua noiva, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja, durante viagem do casal ao Ceará foi a fotografia política mais comentada de 2021, afirma relatório da consultoria Quaest. O fotógrafo responsável pelo clique é Ricardo Stuckert. O registro é de agosto, quando o casal viajou ao Ceará.

Cerca de 65 milhões de pessoas viram a publicação, somando Twitter, Instagram e Facebook, segundo relatório divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo. A foto obteve 4,6 milhões de menções espontâneas, 19 milhões de curtidas e 7 milhões de compartilhamentos.

“Não foi a história de amor que chamou atenção das pessoas, mas o estado físico do ex-presidente. A maior parte dos temas comentados envolvia ‘sua coxa’, sua ‘força física’ e seu ‘bom momento de saúde’”, diz a consultoria.

Com foco no exercício físico utilizado para tonificar as coxas, diversas pessoas comentaram a forma da musculatura do petista."Lula deve estar fazendo muito leg press na academia", comentou um usuário no Twitter.

Em outros comentários, há comparações entre a musculatura de Lula e de Bolsonaro. Em tom irônico e comparativo, um outro internauta escreveu: 'Make Brazil Great Again' — "faça o Brasil grande novamente", em livre tradução do inglês.