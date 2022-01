Antes bolsonarista, deputado ironiza fala de Michelle sobre a facada

Bolsonarista em 2018 e hoje apoiador da candidatura do ex-ministro Sérgio Moro, o deputado Junior Bozzella (PSL-SP) ironizou nas suas redes sociais a postagem da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, sobre a internação de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 3. A informação é da coluna do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles.



Michelle agradeceu as orações e afirmou que a internação do presidente ainda é decorrente do atentado de 2018, ocorrido em Juiz de Fora (MG), após ação de Adélio Bispo. “Agradeço as orações e as mensagens de carinho, recebidas pela internação do Jair decorrente do atentado que sofreu em 2018. Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas. Mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas”, escreveu Michelle.

Bozzella rebateu, sem citar o nome da primeira-dama. “A facada no Bolsonaro deixou mesmo ‘sequela’ pro resto da vida: nele e no Brasil!", disse o deputado.

