Governador Eduardo Leite publica primeira foto com namorado e recebe apoio nas redes sociais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), postou, pela primeira vez em seu Instagram, um registro com o namorado, o médico pediatra capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos. "Um 2022 de muito amor no coração de todos!", escreveu o tucano na legenda da publicação feita durante a virada do ano.

Seguidores parabenizaram o casal, desejando "feliz Ano Novo" a eles. No sábado, 1º de janeiro, Thalis também compartilhou uma foto com Eduardo Leite feita no Réveillon. "Obrigado pelo bem que você faz a mim e ao mundo. Feliz Ano Novo. Amo você", postou.

Segundo informações da assessoria ao G1, o governador passou o Ano Novo na casa de amigos em uma praia. O namoro já dura quase dois anos e é mantido à distância, já que o médico mora em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP.

No início de julho do ano passado, Leite falou da sua sexualidade pela primeira vez publicamente no programa “Conversa com Bial”. “Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, afirmou. Mas o casal nunca havia postado foto juntos.





