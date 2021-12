Secretário De Assis Diniz se afasta das atividades e deve concorrer a cargo eletivo em 2022

O secretário estadual do Desenvolvimento Agrário Francisco De Assis Diniz divulgou, nesta quarta-feira, 29, o seu afastamento da pasta. O metalúrgico e bacharel em Direito e História está incluído no grupo de secretários que pretendem se desincompatibilizar para concorrer a cargo eletivo em 2022.

Em publicação ao lado do governador Camilo Santana (PT), o agora ex-secretário escreveu: "Compartilho com vocês honrosamente o registro da minha última reunião como Secretário de Estado do Desenvolvimento Agrário com o Governador Camilo Santana. Deixo um abraço aos parceiros secretários, dirigentes, servidores e colaboradores do Governo do Ceará".

No dia 1º de dezembro, Camilo informou, em uma circular, que os secretários de governo e os dirigentes de órgãos vinculados que pretendam disputar mandatos nas eleições gerais de 2022, devem se desincompatibilizar até o fim deste ano. A ação possibilitaria uma minirreforma na equipe do Palácio da Abolição já em janeiro de 2022. A informação foi confirmada ao O POVO pela Casa Civil.