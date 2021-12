Em meio a tragédia na Bahia, Bolsonaro agenda jogo de futebol com sertanejos para o dia 5/1

O chefe do Planalto afirmou que será o centroavante na disputa entre o time da dupla Bruno e Marrone contra o do cantor Gusttavo Lima

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que participará de jogo de futebol com cantores sertanejos no dia 5 de janeiro, em Buriti Alegre (GO). O chefe do Planalto afirmou que será o centroavante na disputa entre o time da dupla Bruno e Marrone contra o do cantor Gusttavo Lima. O anúncio acontece em meio a tragédia no estado da Bahia, que já contabiliza mais de 21 mortes em virtude das enchentes que devastam a região.

“A todos de Jataí, Goiás: um grande abraço. Com todos dia 5 Buriti Alegre. O jogo do Bruno e Marrone contra a turma do Gusttavo Lima. Eu vou ser o centro-avante. Todos lá, tá ok?”, disse Bolsonaro a apoiadores em vídeo compartilhado por um assessor. Não há informações sobre data e local da fala do mandatário, compartilhada nesta quarta-feira, 29, pelo Instagram.

Gustavo Lima e a dupla Bruno e Marrone já realizaram em anos anteriores jogos solidários que promoveram arrecadações. No ano passado, Bolsonaro participou e marcou gol no jogo beneficente “Natal Sem Fome”, realizado no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O presidente está de férias em São Francisco do Sul (SC), acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da filha Laura, de 11 anos, além de assessores. Como no ano anterior, Bolsonaro passará o feriado de Ano Novo em São Francisco do Sul. Ele deve retornar para Brasília em 4 de janeiro.

