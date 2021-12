"Desconectado da realidade"; diz Mário Frias sobre foto em que Chico Buarque apoia candidatura de Lula

O secretário especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), o ator Mário Frias, criticou o músico Chico Buarque, após o artista aparecer em uma foto segurando um cartaz em apoio a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência em 2022. Em publicação na sua conta do Instagram, Frias alfinetou o cantor, a quem chamou de “desconectado da realidade”.

A foto de Buarque com o cartaz veio à tona no último sábado (25), e o secretário repercutiu a imagem no dia seguinte, em sua conta na rede social. Frias compartilhou a foto e escreveu “Completamente desconectado da realidade”. Logo abaixo há um comentário do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), em que o parlamentar ironiza: “É a propaganda antecipada do bem”.



Na imagem, Buarque segura um cartaz artístico com um desenho do petista e a frase “Jamais poderão deter a chegada da primavera. Lula 2022”. A citação fez parte do discurso do petista em 2018 na ocasião em que foi preso após condenações da Operação Lava Jato. “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera”, disse Lula à época.

O cartaz, que traz Lula com os cabelos e a barba formados por flores, é de autoria de Rafa Mon. A artista compartilhou a foto de Chico Buarque com a arte nas mãos em suas redes sociais e classificou o feito como um “presente de Natal”.



