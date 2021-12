Eduardo Paes reage após Frias atacar passaporte vacinal no Rio: "Aqui só vacinado"

De acordo com o secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, sua esposa e filha foram expulsas de um hotel por falta do comprovante

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), respondeu nesta segunda, 20, a uma provocação do secretário de Cultura, Mário Frias. Ao criticar a exigência de passaporte de vacinação contra a covid-19 em hotéis, Frias afirmou que Paes "se esbalda na farra" enquanto "enjaula o carioca". Paes respondeu que para se divertir no Rio tem de estar vacinado.

De acordo com o secretário, sua esposa e filha foram expulsas de um hotel por falta do comprovante. Durante as críticas, publicou um vídeo do prefeito cantando em uma roda de samba. O secretário de Cultura chamou o passaporte de vacinação de "criminoso" e afirmou irá processar os responsáveis por "esse ato".

Em resposta, Paes afirmou que vacinados podem "se divertir muito" e alfinetou Frias: "Se é que vão te aceitar em qualquer lugar". Em outra publicação, o prefeito carioca reforçou as críticas. "Esse aí é o samba da Vila homenageando o Martinho. Eu estou no canto do vídeo a direita. De boné! Sabe por que as pessoas aí podem se divertir? Porque se vacinaram e vacinaram seus filhos! Xô Mario Terraplana Que fria! 'A vida vai melhorar'".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aqui só vacinado! Aí você pode se divertir muito. Se é que vão te aceitar em qq lugar... Em tempo: curte aí o samba da Vila homenageando o grande Martinho! https://t.co/J4yGYCJEKH — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 19, 2021

Esse aí é o samba da Vila homenageando o Martinho. Eu estou no canto do vídeo a direita. De boné! Sabe pq as pessoas aí podem se divertir? Pq se vacinaram e vacinaram seus filhos! Xô Mario Terraplana Que fria! "A vida vai melhorar". https://t.co/Kb6LXiuck5 pic.twitter.com/I8Q9b0STv0 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 19, 2021

Tags