Lula tem 61% das intenções de voto entre beneficiários do Auxílio Brasil; Bolsonaro tem 18%, diz Datafolha

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no último sábado, 25, sinalizou que o Auxílio Brasil, programa criado pela atual administração para substituir o Bolsa Família, não melhorou o desempenho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) como esperado.

O levantamento mostrou que apenas 18% dos eleitores que declararam ser beneficiários do programa têm a intenção de votar no atual presidente em eventual disputa pela reeleição em 2022. No mesmo segmento, o ex-presidente Lula alcança 61% da preferência.

O programa é apontado como uma das apostas do atual governo para a disputa eleitoral. Já opositores dizem que a substituição do Bolsa Família por um novo programa social teve a intenção apenas de melhorar a imagem do presidente entre eleitores mais pobres.

Entre as pessoas que declaram estar em situação de insegurança alimentar, Lula alcança 62% das intenções de voto contra apenas 11% de Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas em 191 municípios. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.