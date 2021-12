Lula tem a preferência de 62% das pessoas em situação de insegurança alimentar

De acordo com pesquisa Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) alcança apenas 11% das intenções de voto no mesmo segmento

O ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para presidente em 2022, está bem à frente em um segmento específico do eleitorado brasileiro: aqueles que não têm comida suficiente. De acordo com pesquisa Datafolha recente, o petista tem a preferência de 62% das pessoas que vivem situação de insegurança alimentar no Brasil.

No mesmo segmento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) alcança apenas 11% das intenções de voto. Já no grupo populacional oposto, aqueles que consideram ter mais comida do que o suficiente, Bolsonaro tem a preferência de 35% das pessoas, ante 37% de Lula. Neste grupo, eles estão tecnicamente empatados, segundo o levantamento.

A pesquisa, produzida entre 13 e 16 de dezembro com 3.666 eleitores de 191 cidades, mostrou que o Nordeste é a região com mais habitantes em situação de insegurança alimentar (35%). Na sequência estão Centro-Oeste (25%) e Norte (25%), Sudeste (23%) e Sul (21%).





