Lula critica Queiroga por "criar obstáculos" para a vacinação infantil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais para criticar o atual ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, por criar “obstáculos” à vacinação de crianças contra a Covid-19 no País. Lula comparou a postura de Queiroga a do rei Herodes, governante que, segundo a Bíblia, mandou matar crianças de até dois anos de idade na época do nascimento de Cristo por medo de perder o poder.

“Às vésperas do Natal, o ministro da Saúde faz uma declaração absurda, que parece de Herodes, enquanto cria obstáculos para a vacinação de crianças. O presidente da Anvisa tem razão ao querer proteger a instituição, a ciência e as crianças na pandemia, respeitando o bom senso”, escreveu Lula.

Às vésperas do Natal, o ministro da Saúde faz uma declaração absurda que parece de Herodes, enquanto cria obstáculos para a vacinação de crianças. O presidente da Anvisa tem razão ao querer proteger a instituição, a ciência e as crianças na pandemia, respeitando o bom senso.

A imunização de crianças, entre 5 e 11 anos, com vacina específica da Pfizer, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o último dia 16. Na última quinta-feira, 23, o governo federal sinalizou que recomendará a autorização da vacinação de crianças, desde que com prescrição médica para tomar o imunizante.

No mesmo dia, o Ministério da Saúde abriu uma "consulta pública" para avaliar a inclusão de crianças entre 5 e 11 anos de idade na campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

A enquete é criticada por especialistas em saúde, que argumentam que o tema é científico e deve seguir critérios técnicos, e que a pasta teria transformado uma consulta pública numa enquete de opinião. Gestores estaduais da saúde têm se posicionado na direção contrária à do governo federal e afirmado que não devem exigir documentos para vacinar o grupo em questão.

