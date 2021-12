Revisão salarial de servidores do Ceará será de 10,74%, em duas vezes

A primeira confirmação sobre reajuste no salário dos servidores estaduais foi revelada pelo governador do Ceará, em transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde da terça-feira, 14 de dezembro

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), anunciou que a revisão geral para os servidores do Ceará será de 10,74% em duas vezes, em janeiro e em maio de 2022. Ao todo são 181.400 servidores públicos ativos e inativos.

O índice é igual ao da inflação dos últimos 12 meses encerrados em novembro deste ano, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a inflação oficial prevista para fechar o ano está em 10,2%, segundo previsto pelo Banco Central.



A primeira confirmação sobre reajuste no salário dos servidores estaduais foi revelada pelo governador do Ceará, em transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde da terça-feira, 14 de dezembro. Na sexta-feira, 17, ele reafirmou, mas não falou em percentuais, em visita ao O POVO.

Segundo anunciado, as categorias que já passaram por melhorias salariais também terão revisão. A mensagem governamental já foi enviada para a Assembleia Legislativa do Ceará.

"Neste ano de 2021, por conta de uma restrição da Lei Federal 173, os estados ficaram impossibilitados de dar reajustes ou aumentos salariais para servidores públicos do Estado do Ceará, mas, mesmo assim, durante o ano de 2021 nós negociamos com várias categorias do Estado melhorias salariais e encaminhamos os projetos para a Assembleia Legislativa, aos quais foram votados e terão repercussão a partir de janeiro de 2022", disse o governador.

Dentre as categorias já negociadas estão Polícia Penal, dos professores estaduais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Controladoria Geral do Estado, TVC, da Perícia Forense (Pefoce). "Todos esses já foram dialogados, negociados e aprovados pela Assembleia que terão repercussão a partir de janeiro de 2022", frisou Camilo.









