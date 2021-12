Presidente da Caixa fez vice com deficiência dar cambalhota em evento, diz jornalista

No mesmo encontro, ocorrido há uma semana, Guimarães pediu que todos os diretores e vice-presidentes fizessem flexões no palco do evento

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, fez um dos vice-presidentes da estatal, João Gustavo Haenel Neto, que declarou-se com deficiência física e passou por cirurgias no joelho, realizar uma cambalhota no palco do evento de final de ano da empresa. A informação é do jornalista Guilherme Amado, colunista do Metrópoles.

“Vem cá, tira a máscara, João, você é o primeiro. O João quebrou os dois joelhos duas vezes. Vai, João, cuidado”, incentivou Guimarães segundo o colunista. O vice-presidente da Caixa é reconhecido pela instituição como deficiente físico.

No mesmo encontro, ocorrido há uma semana no Hotel Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, Guimarães pediu que todos os diretores e vice-presidentes fizessem flexões (apoio de frente) e constrangeu gestores que não conseguiram fazer acrobacias ao lado de ginastas olímpicos. O Nação Caixa é um evento anual do banco. Nas redes sociais, Guimarães divulgou que ''350 principais executivos'' do banco estavam presentes na cerimônia.



