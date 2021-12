Ciro Gomes parabeniza Gabriel Boric por vitória no Chile

De acordo com o pré-candidato a presidente do Brasil, a vitória do novo presidente eleito "afugentou o perigo de mais uma mancha da extrema direita no mapa da democracia mundial"

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) parabenizou o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, membro de uma coalizão de esquerda que governará o país andino a partir de março de 2022. No segundo turno da eleição realizado neste domingo, 19, Boric derrotou o candidato da extrema direita Jose Antonio Kast, também chamado de "Bolsonaro chileno" por parte da imprensa local.

"Não apenas nós, sul-americanos, mas todos democratas do mundo temos muito o que festejar com a vitória de Gabriel Boric, no Chile, que afugentou o perigo de mais uma mancha da extrema-direita no mapa da democracia mundial", escreveu Ciro no Twitter.



Não apenas nós, sul-americanos, mas todos democratas do mundo temos muito o que festejar com a vitória de Gabriel Boric (@gabrielboric), no Chile, que afugentou o perigo de mais uma mancha da extrema-direita no mapa da democracia mundial.

O agora presidente eleito defende bandeiras que envolvem permissão para o aborto, o casamento gay e foi voz ativa na campanha para a redação da nova Carta Magna chilena. Com a vitória de Boric, o Chile deve ampliar a agenda de transformações sociais exigidas na onda de protestos iniciada em outubro de 2019; também chamada de "estallido social".

Os atos duraram meses e seus efeitos derreteram a imagem do atual governo e de projetos da classe política dominante e levou o Chile a votar pela confecção de uma nova Constituição que deve ter sua primeira versão apresentada já em 2022.



