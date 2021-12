Camilo sobre Sergio Moro: "Representa o mesmo projeto de Bolsonaro"

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), comentou o cenário eleitoral de 2022 demonstrado nas últimas pesquisas eleitorais. Camilo disse que o pré-candidato Sergio Moro “representa o mesmo projeto de Bolsonaro”. Ele falou ainda sobre uma possível chapa entre Lula (PT) e Alckmin (sem partido) e comentou a viabilidade da 3ª via.

Em entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO, Santana defendeu a ampliação do número de projetos para o País como forma de fortalecer a democracia no País. Ao ser questionado sobre a candidatura do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, o governador disse que ela faz parte do processo democrático, mas que, para ele, “Moro representa o mesmo projeto de Bolsonaro, na mesma linha, e portanto, ruim para o País”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que saiu recentemente do PSDB, Camilo disse que o ex-tucano foi um governador “equilibrado e sensato”. “Tive uma boa relação com ele, mas, claro, temos divergências. Mas neste momento é fundamental que os democratas dialoguem entre si”, pontuou.

Sobre a chamada terceira via eleitoral, Camilo disse que, considerando o cenário apontado pelas pesquisas atuais, há “dificuldade” nessa terceira via. No entanto, Camilo ressaltou que a pesquisa é um "retrato" do momento. “Quanto mais propostas se apresentarem, melhor para a democracia. Porém, acredito e defendo que nomes progressistas devem dialogar e construir alianças se possível no primeiro turno, se não, no segundo turno”, encerrou.



Tags