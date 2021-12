Eduardo Girão diz que prioridade em 2022 é disputa estadual: "Derrotar a oligarquia"

Senador colocou divergências com Wagner no plano nacional em segundo plano

Presente no evento de filiação ao Podemos do empresário Geraldo Luciano e da filósofa Catarina Rochamonte, o senador Eduardo Girão (Podemos) tirou de foco a divergência com Capitão Wagner (Pros) no plano nacional, colocando em primeiro plano a disputa estadual. Girão é apoiador de Sergio Moro (Podemos), enquanto Wagner, de Jair Bolsonaro (PL).

"O Wagner foi quem me convidou para entrar na política, uma pessoa que eu já admirava porque ele, praticamente sozinho, lutava contra uma oligarquia que domina o Ceará há muitos anos. E eu acho que a prioridade nossa é somar esforços para derrotar essa oligarquia", afirmou o senador.



Girão e Wagner estiveram no BS Design, na Avenida Desembargador Moreira, na noite desta sexta-feira, 17, para acompanhar o ato de filiação do empresário Geraldo Luciano e a filósofa Catarina Rochamonte, pré-candidata a deputada federal.

Com informações da repórter Rose Serafim

