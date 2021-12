Ciro desafia Moro para debate. "Escolha o dia. Aceitarei de pronto"

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, em uma postagem no Twitter nesta terça-feira, 14, desafiou o ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) para um debate. Moro também deve disputar o Palácio do Planato em 2022. Na publicação, Ciro disse ainda que o ex-juiz é despreparado, covarde e dissimulado.

“Por que você [Moro] tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e os temas que quiser. Aceitarei de pronto”, afirma Ciro.

Moro, eu não tenho dúvida. Tenho certeza de que eles não aceitarão debater com ninguém. Nem mesmo com um despreparado, como você. Mas você não gostaria de demonstrar sua "coragem" e "preparo" debatendo, agora, comigo? https://t.co/bO0DXv06Wa December 14, 2021

A publicação do pré-candidato pelo PDT é uma resposta a uma reportagem em que Moro diz que tem dúvidas se Bolsonaro e Lula vão aceitar debater com ele em 2022. "Tem que ver se vai ter debate. Eu me disponho a ir, mas tenho dúvidas se o ex e o atual presidente vão se dispor a ir nessa arena", diz o pré-candidato pelo Podemos.

