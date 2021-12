Carla Zambelli coloca em pauta projeto que autoriza caça esportiva no Brasil

O texto tem como uma das justificativas, o controle de javalis, contudo, na visão de defensores do animais, o PL pode abrir precedentes para a liberação do abate de outras espécies.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) incluiu na pauta da sessão da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nesta terça-feira, 14, um Projeto de Lei (PL) que autoriza a caça esportiva no Brasil. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

Embora na justificativa da proposta a parlamentar, que é também presidente da comissão, argumente que tem como objetivo o controle de javalis – que segundo o Ibama é uma espécie que em quantidade crescente, ameaça os ecossistemas – defensores da causa animal acreditam que o texto pode abrir possibilidade para o abate de outras espécies de fauna brasileira.

Em contrapartida, deputados contrários ao PL proposto pela deputada bolsonarista, e de oposição ao governo, tentam tirar o projeto da pauta e, caso seja levado à votação, a previsão é que haja um pedido de vistas.

