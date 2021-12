Ex-mulher de ex-Secretário de Justiça de PE apresenta novas denúncias de violência: "Ele cuspia em mim"

A economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho, ex-esposa do ex-Secretário de Justiça de Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico de Barros e Silva, apresentou novas denúncias contra o ex-marido, durante entrevista concedida ao Fantástico da TV Globo. Maria Eduarda já havia denunciado Pedro Eurico por agressão e, durante o programa, afirmou ter sido vítima de estupro e disse que o ex-companheiro lhe dava cusparadas.

“Ele cuspia em mim. Estava passando por perto dele: sabe aquela coisa que a pessoa puxa e dá aquela cusparada? Ele cuspia em mim. Eu dizia: ‘O que é isso?’”, disse a economista.

A primeira denúncia contra Pedro Eurico foi feita por Maria Eduarda na terça-feira, 7. Após a repercussão, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), assinou a exoneração do cargo que o ex-secretário ocupava há seis anos. A defesa de Pedro Eurico irá pedir que novas testemunhas sejam ouvidas. O ex-gestor, por sua vez, negou as acusações, que classificou como “manipulação” contra a sua imagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda durante a entrevista, a economista relatou que as agressões eram recorrentes, e começaram quando os dois ainda eram namorados, quando ela tinha 29 e ele, 45. Segundo Maria Eduarda, ela chegou a registrar nove boletins de ocorrência contra Pedro Eurico durante o período em que foram casados.

A economista afirmou que o ex-secretário também chegou a violentá-la sexualmente, e que essa agressão era a que mais a “amedrontava” durante os 25 anos em que o casal conviveu. Os dois só se separaram em fevereiro deste ano, quando Maria Eduarda foi morar com sua mãe. Conforme relatou na entrevista, ela disse que não havia deixado a residência anteriormente por medo de ameaças de morte.

Sobre o assunto Secretário de Justiça de Pernambuco é exonerado do cargo após denúncia de agressão da ex-mulher

“O que mais me chocou? O estupro, a violência sexual, ele me forçar a ter relações na hora que ele quisesse. Várias vezes. Ele me puxava violentamente, tirava minha roupa violentamente. Eu fazia: mas eu não quero agora, eu não quero, e ele dizia que dava mais vontade ter naquela hora. Eu chorava na hora, durante o ato eu chorava. Para mim, foi o que mais amedrontou, mais me violentou”, relatou.

Organizações de defesa dos direitos da mulher e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediram apuração rigorosa e punição contra Pedro Eurico. A Polícia Civil do estado de Pernambuco informou ter concluído o inquérito contra o ex-secretário, mas o resultado das investigações ainda não foi divulgado.

Tags