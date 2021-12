Secretário de Justiça de Pernambuco é exonerado do cargo após denúncia de agressão da ex-mulher

O governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 8, a exoneração do então secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico de Barros e Silva. Ele pediu afastamento do cargo após denúncia de agressão da ex-esposa, a economista Maria Eduarda Marques de Carvalho, ao longo de 25 anos de união.

A exoneração foi assinada pelo governador Paulo Câmara (PSB), que também oficializou a nomeação do ex-secretário executivo de Coordenação e Gestão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Eduardo Gomes de Figueiredo, como novo titular da pasta.

"Decido me afastar do comando da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos buscando preservar a instituição e me dedicar à minha defesa e ao devido esclarecimento dos fatos, junto às autoridades competentes", disse Pedro Eurico, que negou as acusações feitas pela ex-mulher.

A economista Maria Eduarda Marques de Carvalho contou à TV Globo sobre a convivência com Pedro Eurico, iniciada entre 1995 e 1996. Ela relatou ter registado, ao longo dos anos, dez boletins de ocorrência devido a agressões físicas, perseguição e ameaças. A queixa mais recente foi feita, segundo ela, no dia 1º de novembro, quando o então secretário teria invadido o prédio em que ela está morando.

Pedro Eurico de Barros e Silva atua há anos na política do estado. Ele foi eleito vereador do Recife em 1984 e deputado estadual entre 1986 e 2006, sendo presidente da Assembleia Legislativa no biênio 1995-1996. No segundo governo Miguel Arraes (1987 a 1990), comandou a Secretaria de Habitação.

Assumiu a Secretaria Estadual da Criança e da Juventude em 2012 e, em 2015, foi para a pasta de Justiça e Direitos Humanos. Desde 2019, Pedro Eurico atuava como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, mas deixa o cargo com a exoneração.





