"Vaca Magra" instalada em São Paulo já foi usada em ato no Ceará contra fome e seca

Obra faz parte de uma intervenção de cunho social da artista cearense Márcia Pinheiro, e foi colocada no mesmo local onde estava o "Touro de Ouro"

A escultura de uma vaca magra, na cor amarela, foi instalada em frente ao prédio da B3, no centro de São Paulo, nesta quinta-feira, 9. O simbolo faz parte de uma intervenção de cunho social da artista cearense Márcia Pinheiro, que pretende fazer uma crítica a escultura chamada "Touro de Ouro", instalada em novembro no mesmo lugar e depois retirada pela Prefeitura de São Paulo por falta de licença e caráter de peça publicitária.

A ação, chamada "Vacas Magras", também já foi apresentada em outros municípios, como Fortaleza, onde a escultura, pintada de branco, foi colocada em frente à sede da Secretaria de Educação do Ceará e do Palácio da Abolição, sede do Executivo estadual.

Em suas redes sociais, junto à foto da obra, a artista publicou: "Hoje! Chegando...". A intervenção chama a atenção para a fome e a seca provocada pelas mudanças climáticas. "Vacas Magras" é composta de dez esculturas com formato de vacas esqueléticas em tamanho real, que são colocadas em várias cidades do País.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último mês, a B3 recebeu uma multa por ter infringido os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa devido ao "Touro de Ouro". Durante o período que ficou em frente ao prédio da Bolsa, o touro foi alvo de protestos contra a fome e desigualdade social.

A versão da brasileira do touro de Wall Street tinha sido construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. O Touro tem 5,10 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. O CEO da B3 chegou a aformar que a peça de luxo represetava "a força e a resiliência do povo brasileiro".

“Enquanto o lucro e a acumulação de riquezas segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro!”, afirmaram membros da Juventude Fogo no Pavio, autores de cartazes “lambe-lambe” que foram colados na então escultura de ouro.