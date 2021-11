Touro de ouro da Bolsa de Valores é alvo de novo protesto que pede taxação de ricos

O Touro de Ouro da Bolsa de Valores brasileira, a B3, foi alvo de novo protesto nesta quinta-feira, 18. Pelo segundo dia consecutivo, a escultura amanheceu com uma intervenção. Dessa vez, se lê a frase “Taxar os ricos”, escrita em tinta preta na estátua.

O coletivo “Juntos” foi responsável pela manifestação de hoje e publicou fotos nas redes sociais do que chamou de “escracho na escultura”. “No amanhecer desta quinta-feira, 18 de novembro, o Movimento Juntos realizou uma intervenção na escultura inaugurada no dia de ontem em frente à B3, Bolsa de Valores do Brasil”, escreveram os organizadores.



No amanhecer desta quinta-feira, 18 de novembro, o Movimento Juntos realizou uma intervenção na escultura inaugurada no dia de ontem em frente a B3, Bolsa de Valores do Brasil. pic.twitter.com/Wzyhzx2Syp November 18, 2021

De acordo com a declaração no Twitter, o ato é parte da campanha realizada pelo coletivo que “busca dizer que nem a fome, nem os bilionários deveriam existir”. Conforme o grupo, “taxar os ricos” é uma alternativa para o “combate à crise”.

A intervenção na escultura inaugurada em frente a Bolsa de Valores em São Paulo é parte da campanha do nosso movimento que busca dizer que Nem a fome, nem os bilionários deveriam existir: taxar os ricos para combater a crise. #TaxarOsRicos #BilionariosNaoDeveriamExistir pic.twitter.com/k9jYjgzcZn — Juntos! #ForaBolsonaro (@coletivojuntos) November 18, 2021



“Seguiremos buscando expor a contradição entre a existência de bilionários enquanto o povo vive a procura de ossos de boi e carcaças de frango”, diz a publicação no perfil oficial do "Juntos".

Na quarta-feira, 17, um dia após sua inauguração, o Touro de Ouro também havia sido alvo de intervenção de manifestantes. Na ocasião, participantes do grupos Juventude Fogo no Pavio e Movimento Raiz da Liberdade colaram cartazes na escultura em protesto contra fome no País.



