Secretário Mauro Albuquerque recebe o título de cidadania cearense

A solicitação foi apresentada pela ex-deputada Patrícia Aguiar (PSD) para homenagear a atuação de Mauro Albuquerque no sistema penitenciário do Ceará

A sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Cearense ao secretário Luís Mauro de Albuquerque Araújo acontecerá nesta terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Ceará. A homenagem, proposta pela ex-deputada Patrícia Aguiar (PSD), é motivada pelo trabalho de Mauro Albuquerque à frente da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará.

O título de cidadão cearense é uma honraria nobre e, de acordo com a Lei Estadual nº 12.510 de 1995, deve ser concedido a brasileiros ou estrangeiros com relevantes serviços prestados ao Ceará. A solenidade de entrega do título será presidida pelo deputado Acrísio Sena (PT), que subscreveu o projeto, pois Patrícia Aguiar, solicitante da homenagem, foi eleita prefeita de Tauá.

Luís Mauro de Albuquerque Araújo é natural de Brasília (DF). Ingressou na Polícia Civil do Distrito Federal em 1994 e, desde então, atuou em diversas entidades policiais pelo Brasil. Em janeiro de 2019, a convite do governador Camilo Santana (PT), assumiu a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará. Evidenciou seu estilo ao dizer não reconhecer facções criminosas e ao não permitir a separação de presos por facções nos presídios.

