Em gesto típico de presidenciáveis, Moro usa chapéu de cangaceiro em visita ao Nordeste

Outros políticos também já usaram o chapéu de Lampião e variações do acessório durante campanhas eleitorais; veja as imagens

O pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) esteve em Recife, neste domingo, 5, para o lançamento de seu livro “Contra o Sistema da Corrupção”, que narra o período em que passou pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), e os bastidores da Lava Jato. Na ocasião, o ex-ministro aproveitou para repetir um gesto típico dos presidenciáveis em passagem pelo Nordeste: usou o tradicional chapéu de cangaceiro, enquanto posava para fotos com apoiadores.

Desde sua filiação ao Podemos, no início de novembro, Moro vem discursando enquanto pré-candidato e ganhando espaço nas pesquisas de intenção de voto como possível representante da “terceira via”. Após entrada na sigla, essa é a primeira vez que o ex-juiz cumpre agenda no Nordeste, região considerada reduto eleitoral de um de seus oponentes políticos, o ex-presidente Lula (PT).

As imagens de Moro com o chapéu símbolo do cangaço e do Nordeste circularam pelas redes sociais e as comparações com outros presidenciáveis que também já realizaram o mesmo gesto foram inevitáveis. Além de chapéus de cangaceiro, outras variações como chapéu de vaqueiro, de boiadeiro e de couro são peças indispensáveis a candidatos que vêm ao Nordeste durante períodos de campanha ou pré-campanha eleitoral.

Entre os políticos que já usaram o acessório tradicional da cultura nordestina, estão o próprio presidente Jair Bolsonaro em diferentes ocasiões, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), os ex-candidatos à Presidência Fernando Haddad (PT), Aécio Neves (PSDB), Geraldo Alckmin (PSDB), José Serra (PSDB), ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o ex-presidente Lula.

O uso do chapéu para atrair a simpatia (e possivelmente, os votos) de nordestinos, parece então uma prática de políticos em geral, independente de esquerda ou direita. Com Sérgio Moro entrando nesse rol, o gesto passa também a ser realizado até pela mais atual “terceira via”.



Moro repete presidenciáveis e usa chapéu de sertanejo

FHC

Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil entre 1995 e 2003, não somente usou um chapéu de vaqueiro, como em visita ao Alagoas, em 1994, montou em um jegue. Na ocasião, FHC visitava o Nordeste, durante sua primeira campanha para presidente.



FHC durante visita ao Nordeste em 1994 (Foto: José Varella/Estadão)



José Serra

Outro tucano que não dispensou o uso do chapéu de couro foi José Serra (PSDB). Na foto, o presidenciável aparece com o acessório durante sua participação em um encontro na Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo (Anesp). A imagem foi feita em 2010, quando Serra disputou as eleições para a Presidência e foi ao segundo turno, sendo derrotado por Dilma Rousseff.

Em outra ocasião, também no âmbito de sua campanha em 2010, o político chegou a usar um chapéu típico estilizado, em visita ao tradicional bloco “Galo da Madrugada”, em Pernambuco.



José Serra em encontro na Associação dos Nordestino em SP, 2010 (Foto: William Volcov/News Free/AE)



Aécio Neves

Ainda entre os presidenciáveis do PSDB, Aécio Neves também já foi fotografado com chapéu de cangaceiro durante a campanha presidencial. Embora o tucano não estivesse no Nordeste no momento em que usou o acessório, a imagem foi feita durante visita do político mineiro à Feira de São Cristóvão, um importante polo da cultura nordestina no Rio de Janeiro. Na foto de 2014, Neves aparece ao lado do cantor cearense Raimundo Fagner.



Aécio Neves, ao lado de Fagner na Feira de São Cristóvão, em 2014. (Foto: GeorgeGianni/PSDB/Divulgação)



Dilma Rousseff

No mesmo ano, a candidata apoiada por Lula e vencedora das eleições em segundo turno contra Aécio, Dilma Rousseff, também chegou a usar um chapéu semelhante, durante sua campanha para a Presidência. Dilma foi fotografada com um chapéu de couro em visita ao Ceará. Na ocasião, a ex-presidente cumpria agenda no condomínio Cidade Jardim, no bairro José Walter.

Dilma Rousseff no Ceará, em 2014. (Foto: Ichiro Guerra/Divulgação)





Geraldo Alckmin



Nas últimas eleições para presidente, em 2018, foi a vez do tucano Geraldo Alckmin fazer uso do símbolo nordestino. As fotos feitas especialmente para a campanha de Alckmin foram tiradas durante uma visita que o candidato, à época, fazia em Campina Grande, na Paraíba.

Mesmo contando com uma coligação forte, Alckmin não conseguiu chegar ao segundo turno nas eleições e alcançou somente 4,72% dos votos.

Geraldo Alkmin em Campina Grande na Paraíba, em 2018. (Foto: Divulgação/Campanha Geraldo Alckmin)





Fernando Haddad

O petista Fernando Haddad, candidato apoiado por Lula em 2018, que acabou perdendo as eleições para Bolsonaro em segundo turno, também aproveitou sua passagem no Ceará para vestir a camisa do Nordeste, ou melhor, botar o chapéu símbolo do Nordeste na cabeça.

Fotografado ao lado do governador Camilo Santana (PT), Haddad realizou comício que lotou a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Antes disso, o presidenciável também já tinha utilizado acessório semelhante em vistas a outros estados.

Mesmo sendo derrotado por Bolsonaro nacionalmente, o candidato de Lula venceu em 98,6% das cidades nordestinas, conquistando mais de 20 milhões de votos nos nove estados do Nordeste.

Fernando Haddad e Camilo Santana, em 2018, no Ceará. (Foto: Ricardo Stuckert)





Jair Bolsonaro

Um dos principais adeptos do chapéu de couro, em seus mais variados modelos, é o presidente Jair Bolsonaro (PL). Desde sua campanha em 2018, o ex-capitão já utilizava o chapéu de Lampião para angariar a simpatia do público da região, onde a rejeição a seu nome sempre foi alta. Depois de eleito, o mandatário também já usou o símbolo regional em diferentes ocasiões que precisou cumprir agenda no Nordeste.

Jair Bolsonaro posa para foto com chapéu de cangaceiro durante visita ao Ceará na campanha de 2018 (Foto: TATIANA FORTES)





Lula

Já o pernambucano Lula, único nordestino na lista dos presidentes e presidenciáveis a usarem o chapéu de couro, já foi fotografado com o acessório tanto em visitas ao Nordeste, quanto em imagens oficiais para campanhas eleitorais.



Ex-presidente Lula usando chapéu de couro em duas ocasiões diferentes: uma foto atual e outra dos anos 90 (Foto: RICARDO STUCKERT E CLAUDIO VERSIANI/Dedoc )



