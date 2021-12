PSB se nega a pressionar Alckmin por filiação e condiciona chapa com Lula

Presidente do segundo maior partido de esquerda depois do PT, Carlos Siqueira diz que "não tem pressa nesse tipo de decisão", sobre entrada de ex-governador de São Paulo

Geraldo Alckmin ainda não decidiu para qual partido vai após deixar o PSDB. Um de seus possíveis rumos é o PSB, que possibilitaria, inclusive a formação de uma chapa com Lula (PT). Contudo, o presidente da sigla afirma que não pretende pressionar o quase ex-tucano sobre a decisão.

“Nunca tem pressa nesse tipo de decisão. Filiação pode ocorrer e pode não ocorrer. Cada pessoa tem sua motivação para trocar de partido”, afirmou Siqueira em entrevista ao Congresso em Foco.

Segundo o líder do PSB, Alckmin pensa na filiação ao partido principalmente pela possibilidade de compor chapa com Lula (PT) em 2022. O presidente diz que o petista e Geraldo têm conversado sobre o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Michelle e Mendonça comemoraram aprovação ao STF com "glória a Deus" e orações

Cabo Daciolo quer Felipe Neto como vice em 2022

Siqueira explica que, como segundo maior partido de esquerda do país, a legenda tem preferência na indicação do vice do PT, caso as agremiações se unam nas próximas eleições. Nesse caso, Alckmin seria o favorito para a função, caso esteja filiado.

Contudo, para que o acordo seja feito, o PT precisa abrir mão de lançar candidaturas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. “A candidatura natural nesses estados é do PSB, não do PT”, afirmou.

Outra possibilidade para Alckmin é ir para o PSD de Gilberto Kassab, onde poderia concorrer ao quinto mandato de governador de São Paulo. Nessa sexta-feira, 3, o presidente do PSD divulgou entre seus contatos telefônicos uma imagem em que apresenta Geraldo já como candidato ao governo paulista pela sigla, mesmo que o tucano ainda não tenha decidido qual rumo tomará.



Tags