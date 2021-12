Cabo Daciolo quer Felipe Neto como vice em 2022

Segundo colunista, equipe de Daciolo têm buscado constantemente contato com o youtuber para convencê-lo a disputar eleições ao lado do pré-candidato do Avante

Lançado como pré-candidato pelo Avante, Cabo Daciolo já têm um vice dos sonhos: o youtuber Felipe Neto. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do O Globo, emissários do político têm buscado contato com produtores de Neto, mas ele não teria planos de considerar a oferta.

O ex-deputado Daciolo foi o sexto colocado nas eleições presidenciais de 2018 pelo Patriota, o ex-deputado. Na época, ele ultrapassou nomes conhecidos nacionalmente como Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB), Alvaro Dias (Podemos) e Guilherme Boulos (Psol).

Em 2020, Felipe Neto foi apontado pela revista norte-americana Time como um dos cem nomes mais influentes do mundo. Hoje, o youtuber tem mais de 14 milhões de seguidores no Twitter e 43 milhões no canal do Youtube.

No Twitter, Felipe respondeu a notícia com apenas um “Glória a Deuxx”, bordão cunhado por Daciolo em 2018.



O influenciador sempre fez críticas políticas nas redes sociais, mas se viu alvo de notícias falsas e ataques bolsonaristas após questionar o governo atual. Nesta semana, Felipe Neto disse que 2022 poderia ser seu último ano como youtuber.