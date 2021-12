STF abre inquérito contra Bolsonaro por fake news que relacionou vacina à Aids

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou abertura de inquérito nesta sexta-feira, 3, para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao divulgar uma fake news, durante live no Youtube, associando a vacinação contra a Covid-19 a um suposto risco de desenvolver Aids. A investigação havia sido solicitada pela cúpula da CPI da Covid no Senado.

Mais informações em instantes

Tags