Após prisão, vereador Ronivaldo Maia pede licença de 120 dias da Câmara de Fortaleza

O vereador Ronivaldo Maia (PT) solicitou, nesta quarta-feira, 2, o pedido de licença pelo período de 120 dias do exercício de seu mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. O parlamentar foi preso após ser acusado de tentativa de feminicídio. Ele teria atropelado uma mulher de 36 anos, com quem tinha um caso extraconjugal, segundo a polícia.

Em nota, a Câmara afirmou que está aguardando as investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Civil do Ceará no caso do vereador. "Ratificamos que o Legislativo Municipal se contrapõe a qualquer ato de violência", ressaltou a Casa. Ainda não houve nenhuma manifestação por parte do presidente do Legislativo, vereador Antônio Henrique (PDT).

Nesta terça-feira, 30, a Direção Executiva do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu pela suspensão imediata da filiação do vereador de Fortaleza. A sigla manifestou solidariedade à vítima do caso e a todas as mulheres que sofrem violência no País. O partido defendeu que "a história de luta das mulheres e homens do PT contra o machismo, que tem na violência física a mais cruel manifestação de covardia, nunca poderia admitir tal situação e não será desta vez que passará impune".

Após audiência de custódia, Ronivaldo continua detido, mas sua defesa deve pedir a revogação da prisão preventiva. O advogado do parlamentar também tenta pedido de habeas corpus para retirar o vereador da prisão, localizada na Unidade Penitenciária Irmã Imeuda Lima Pontes, em Aquiraz.

