Câmara de Fortaleza aguarda apuração sobre vereador e diz que "se contrapõe a qualquer ato de violência"

A Câmara Municipal de Fortaleza se manifestou, nesta terça-feira, 30, sobre a prisão do vereador Ronivaldo Maia (PT) por suspeita de tentativa de feminicídio. Em nota, a Casa afirma que se contrapõe a qualquer ato de violência e que está aguardando as apurações da justiça sobre o caso. O petista é suspeito de ter acelerado o carro em direção à mulher, que após ser atingida precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar.

Após reunião, a executiva municipal do PT decidiu no início desta tarde pela suspensão imediata da filiação do vereador do partido. Além disso, a sigla também deliberou sobre a constituição de uma comissão paritária no âmbito da legenda para apuração disciplinar dos fatos.

Suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos, Ronivaldo teria arrastado a vítima por aproximadamente três casas após acelerar com o veículo contra ela. Segundo informações obtidas pelo O POVO, o parlamentar tinha um relacionamento extraconjugal com a vítima há mais de dez anos e a atacou após ela recusar-se a pagar uma conta de R$ 1,6 mil para ele.

