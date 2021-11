Após prévias do PSDB, União Brasil inicia conversas para atrair Eduardo Leite

Eduardo Leite concorreu nas prévias do PSDB com João Doria, neste sábado, 27. O governador de São Paulo venceu, e deve disputar pelo partido a Presidência da República na eleição do ano que vem

Após o resultado das prévias do PSDB, neste sábado, 27, membros da cúpula do União Brasil dizem já ter iniciado conversas para tentar filiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que saiu derrotado na disputa pela indicação tucana para concorrer à Presidência da República, vencida por João Doria (PSDB-SP). As informações são da coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo.

“Eduardo Leite é um quadro que engrandece qualquer partido”, afirmou o deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA) sobre a possibilidade do governador do RS entrar na mega-legenda, formada pela fusão do PSL e do DEM. Já o PSDB vem se articulando para manter Leite no partido.

Nascimento nega que o União Brasil esteja tratando de candidaturas agora, no entanto, uma ala da agremiação tem interesse em apoiar o nome de Eduardo Leite para a disputa pela Presidência em 2022. Em contrapartida, outra parte da sigla defende o suporte ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos).

O deputado federal Júnior Bozella (PSL-SP) é um dos membros do União Brasil que apoia o nome de Moro. Contudo, diz que, caso seja apresentada pela agremiação, deve avaliar a filiação de Eduardo Leite, e se a candidatura do governador for viável, pode sim defendê-la. “Se for uma aventura, serei o primeiro a criticar e defender a sobrevivência do partido e consequentemente do país”, concluiu.



