João Doria será o candidato do PSDB à Presidência em 2022

O governador de São Paulo, João Doria, foi o tucano escolhido pelos filiados do PSDB para representar o partido na disputa à Presidência da República. Ele superou os correligionários Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Doria pregou unidade do partido e dos dois postulantes em torno da candidatura dele. Pelas redes, disse que o PSDB sai fortalecido da disputa interna, que foram "um exemplo de democracia". "Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil", ele afirmou.

"Nós legitimamos o PSDB, as prévias, o respeito pelos filiados, fizemos debates intensos, percorremos o País. Estamos no mesmo barco, e esse barco é o da democracia, da liberdade e do respeito pelos 33 anos do PSDB. Todos nós estaremos juntos a partir do momento do resultado, vencendo ou não, estaremos juntos", afirmou o governador de São Paulo na sede do PSBD de Brasília.

Ao lado do vencedor das prévias, Leite endossou as palavras do correligionário. "Com absoluta tranquilidade, saberemos estar juntos para fazer enfrentamento dos reais adversários do Brasil, que são a inflação, desemprego, a fome, o baixo crescimento econômico", disse o chefe do Executivo do Rio Grande do Sul.

