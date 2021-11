"Vamos decidir no ano que vem", diz Camilo sobre disputa ao Senado

Questionado sobre uma eventual candidatura ao Senado durante inauguração do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, o governador desviou da pergunta. "Agora é trabalhar", disse

O governador Camilo Santana (PT), que participava da inauguração do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), nesta quinta-feira, 25, desviou de perguntas sobre os planos para as eleições de 2022. O evento de inauguração desta quinta contou com a presença de Camilo Santana e do secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha.



Questionado sobre uma eventual candidatura ao Senado, conforme se especula nos bastidores, o governador respondeu que "essa questão de eleição nós vamos decidir no ano que vem". "Agora é trabalhar", enfatizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador está no centro da discussão sobre a aliança PT e PDT no Ceará, que ganha novos contornos com a rivalidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) a nível nacional e as implicações sobre o palanque estadual para os dois pré-candidatos à Presidência da República.

Caso decida disputar vaga no Senado, Camilo ainda terá de renunciar ao Governo do Estado seis meses antes do pleito, que acontece em outubro. Questionado sobre a reta final do seu mandato, que pode ser antecipada caso venha a disputar um outro cargo eletivo, o petista não quis entrar em detalhes.

O HRVJ esta localizado no município de Limoeiro do Norte e se integra à Rede da assistência da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que já conta com unidades de alta complexidade nas Regiões do Cariri, Norte, Sertão Central e Fortaleza (HGF, Albert Sabin, César Cals, Waldemar de Alcântara, São José e Messejana). A nova unidade deve atender 550 mil cearenses dos 20 municípios da região.

Na ocasião, o governador celebrou o equipamento que, segundo ele, "não deixa a desejar a nenhum hospital particular desse país". "Tem ressonância magnética, radiologia, tomografia, equipamentos para tratamento cardiológico", pontuou.

A unidade conta com 304 leitos e 240 profissionais. A previsão é que o hospital seja inaugurado até abril de 2022, com cerca de 1.500 funcionários quando em pleno funcionamento.

(Com informações de Luciano Cesário)

Mais notícias de Política

Sobre o assunto "Meu nome continuará à disposição", diz Mandetta sobre disputa presidencial

Câmara aprova MP que autoriza postos a comprar etanol de produtores

Empresas avançam em testes de 'estresse' e PSDB define amanhã retomada de prévias

Relator no STF valida Marco Legal do Saneamento

Senado aprova projeto de programa para navegação de cabotagem

Carlos Nuzman é condenado a 30 anos de prisão por corrupção

PF reabre investigação de facada em Bolsonaro e vai analisar dados de advogado

Senado aprova projeto que amplia alcance do teste do pezinho

Tags