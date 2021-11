Ipespe: Moro tem performance melhor que Bolsonaro em eventual 2º turno contra Lula

Levantamento da pesquisa do Instituto Ipespe, divulgado nesta sexta-feira, 26, mostra o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como uma melhor performance em um eventual segundo turno com o ex-presidente Lula em 2022. Desde que oficializou sua filiação ao Podemos, o ex-juiz tem crescido nas últimas pesquisas de intenção de voto e se viabilizado como protagonista da "terceira via", saindo na frente de Ciro Gomes (PDT), até então ocupante do posto.

No segundo turno, Lula é quem se sai melhor. Contra o atual presidente, o petista abre 20 pontos percentuais de vantagem: 52% contra 32% do ex-capitão. Já em uma possível disputa como Moro, o petista tem 51% e o ex-juiz 34%, uma diferente de 17 p.p.

Na disputa para primeiro turno, Moro aparece em terceiro lugar, com 11%. Já Bolsonaro mantém a tendência de queda e subtrai 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Ele agora soma 25% das intenções de voto para 2022. Ciro Gomes recuou 2 pontos percentuais, contabilizando 9% no atual levantamento.

A Pesquisa Ipespe foi realizada de 22 a 24 de novembro de 2021, com 1.000 entrevistados de 16 anos ou mais, de todas as regiões do país, por telefone. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.





