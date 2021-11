Pesquisa Ipespe: Lula lidera, Bolsonaro cai e Moro cresce timidamente

No segundo turno, Lula é quem também se sai melhor. Enquanto isso, Sérgio Moro vai se estabelecendo como principal candidato da "terceira via", ultrapassando Ciro Gomes (PDT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de votos para 2022. Dados da pesquisa do Instituto Ipespe divulgado nesta sexta-feira 26, revelam que petista manteve os 42% nos dois cenários apresentados e vence qualquer candidato no 2º turno. Já o presidente Jair Bolsonaro caiu 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento e soma agora 25% das intenções de voto para 2022.

Em terceiro lugar, quem aparece desta vez é Sergio Moro (Podemos), com 11%. Ciro Gomes (PDT), que até então vinha sendo o melhor colocado na terceira via, recuou 2 pontos percentuais, contabilizando 9% no atual levantamento.

O ex-juiz vai se estabelecendo como principal candidato da "terceira via", ultrapassando numericamente Ciro, até então melhor candidato do grupo que se apresenta como alternativa entre o ex-presidente e o atual chefe do executivo. O ex-ministro de Bolsonaro foi de 9% para 11% das intenções de voto, como mostra a pesquisa, comparando agosto a novembro deste ano

João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe d’Avila (Novo) não passam de 2%.

A Pesquisa Ipespe foi realizada de 22 a 24 de novembro de 2021, com 1.000 entrevistados de 16 anos ou mais, de todas as regiões do país, por telefone. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Primeiro Turno



Cenário 1



Lula (PT) - 42%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 25%

Sérgio Moro (Podemos) - 11%



Ciro Gomes (PDT) - 9%



Nenhum/Branco/Nulo/Não iria votar - 7%



Não sabe ou não respondeu - 2%



João Doria (PSDB) - 2%



Felipe D'Ávila (Novo) - 1%



Rodrigo Pacheco (PSD) - 1%



Henrique Mandetta (DEM) - 1%



Cenário 2

Lula (PT) - 42%

Jair Bolsonaro (sem partido) - 24%

Sérgio Moro (Podemos) - 11%

Ciro Gomes (PDT) - 9%

Nenhum/Branco/Nulo/Não iria votar - 6%

Não sabe ou não respondeu - 2%

Henrique Mandetta (DEM) - 2%

Eduardo Leite (PSDB) - 2%

Felipe D'Ávila (Novo) - 1%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 1%

Estimulada

Na pesquisa estimulada, aquela que não apresenta os nomes de candidatos e considerada como o melhor retrato do momento, Lula também aparece na frente. Segundo o Ipespe, o petista tem 32%, enquanto Bolsonaro fica com apenas 22%. Ciro Gomes e Moro empatam com 3% das intenções de voto. Os resultados neste caso demonstraram pouco variação em comparação ao levantamento anterior.

Segundo turno

No segundo turno, Lula é quem também se sai melhor. Contra o atual presidente, o petista abre 20 pontos percentuais de vantagem: 52% contra 32% do ex-capitão. Na disputa com Moro, Lula tem 51% e o ex-juiz 34%. Já contra Ciro, o ex-presidente fica com 50% e o pedetista apenas 27.

A maior vantagem do ex-presidente é contra os candidatos do PSDB. Em um eventual segundo turno contra os tucanos, Lula mantém patamares acima de 50%, Doria amarga 22% e Leite apenas 20%. Nos dois casos, os tucanos ficam abaixo de brancos e nulos, que teriam 27% e 29%.

Principais cenários de 2º turno:

A

Lula: 52%

Bolsonaro 32%

B

Lula: 51%

Moro 34%

C

Lula: 50%

Ciro 27%

D

Lula: 51%

Doria 22%

