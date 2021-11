Enquete O POVO: Você acha que Bolsonaro merece o título de "Personalidade do Ano" da revista Time?

De acordo com a revista, a "Personalidade do Ano" é quem mais influenciou os acontecimentos dos últimos 12 meses, "para melhor ou pior"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) concorre ao prêmio de "Personalidade do Ano", em votação da revista norte-americana Time. Com mais 70% dos votos para "sim", ele lidera a disputa, junto com nomes como Britney Spears, Donald Trump, papa Francisco, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o seu antecessor, Donald Trump.



De acordo com a revista, a "Personalidade do Ano" é quem mais influenciou os acontecimentos dos últimos 12 meses, "para melhor ou pior". A enquete apresenta duas opções, de "sim" e "não". O resultado deve ser anunciado em 8 de dezembro.

Nesta quinta-feira, 25, o presidente aproveitou a audiência de sua live semanal para pedir votos a seu favor na campanha. Ele lembrou que esteve entre as 100 personalidades nos anos de 2019 e 2020. "Agora em 2021 estamos liderando. Agradeço quem votou em mim, quem não votou, peço que entre lá no site e vote", pediu. A disparada nos votos para Bolsonaro também resulta de um mutirão nos grupos bolsonaristas do Telegram.

Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta: Você acha que Bolsonaro merece o título de "Personalidade do Ano" da revista Time? Deixe aqui o seu voto:

