AL e TJCE assinam Termo de Cooperação destinado à capacitação de mulheres do sistema prisional

Representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) assinaram, nesta terça-feira, 23, o Termo de Cooperação Técnica para capacitação de mulheres do sistema prisional. A assinatura resultou na renovação do projeto Bem-Me-Quero, cuja primeira edição ocorreu em 2019.

Além das mulheres apenadas, as mulheres vítimas de violência e as esposas ou companheiras de apenados serão incluídas na programação. Segundo a primeira-dama da AL-CE, Cristiane Leitão, presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC), a iniciativa “em 2019, visava apenas às mulheres egressas que estavam em situação de vulnerabilidade. Agora, o atendimento não é apenas com as egressas. Estamos ampliando esse olhar para o público feminino”. As informações são do portal da Assembleia Legislativa.

O projeto Bem-Me-Quero ofertará cursos, palestras e oficinas para fortalecer o desenvolvimento emocional dessas mulheres para o retorno à vida em sociedade, por meio da abordagem de temas relativos à autoestima, questões de gênero e inteligência emocional. As participantes passarão a ser beneficiárias de serviços de saúde e de proteção ao consumidor e ao cidadão prestados à comunidade.

O TJCE ficará responsável pela triagem e seleção das participantes dos cursos, fazendo avaliação psicossocial das encaminhadas. Também caberá ao Tribunal o gerenciamento do processo, com o auxílio de equipe multidisciplinar e o acompanhamento das encaminhadas pelo Núcleo de Apoio Psicossocial das Varas de Execução Penal, que apresentará relatórios acerca do desdobramento do projeto.

