Roberto Pessoa reconhece erro em prévias do PSDB e afirma vantagem de Doria

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), comentou sobre a decisão do PSDB de suspender a eleição para as prévias internas que definem o pré-candidato do partido à Presidência da República em 2022 após defeitos técnicos no aplicativo de apuração de votos. O tucano disse que não conseguiu votar e reconheceu que o partido teve um "erro tecnológico" que deve ser superado até esta quarta-feira, 24.

"O que houve foi erro tecnológico. Temos que reconhecer nossas limitações humanas e esperar o resultado. Você vai a Brasília e não vota, então cria um mal estar. Espero que daqui para quarta-feira saia uma solução tecnológica e os votos que foram votados sejam apurados. Passei quatro horas em casa, sem sair para poder votar e nem votei, mas acredito que saindo o resultado essa mancha tecnológica apaga", afirmou o prefeito.



Sobre a disputa, o tucano avaliou não haver cenário para o sucesso do ex-senador Arthur Virgílio. Ele destacou uma vantagem do governador de São Paulo João Doria sobre Eduardo Leite, principais concorrentes na eleição interna da sigla.

"Como São Paulo tem 300 município ligados ao PSDB e o voto do prefeito pesa muito mais que o voto do filiado, e o voto do vereador também tem peso, do deputado federal e estadual, e São Paulo tem oito deputados estaduais, eu acho que o Doria por ser de lá, o estado que tem muitos filiados com potencial de voto, leva vantagem sobre Eduardo", afirmou Pessoa.

